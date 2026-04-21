Live

Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет

Оригинально 18:23   21.04.2026
Елена Нагорная
На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен, рассказал МГ «Объектив» замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко.

По его словам, 250 миллионов гривен выделяют из резервного фонда госбюджета, их необходимо освоить до 1 июня, оставшуюся часть суммы — из общего фонда госбюджета.

В настоящее время на дорогах государственного значения Харьковщины работают пять подрядных организаций: «Автомагистраль-Юг», «Ростдорстрой», «Автострада», «Славдорстрой» и харьковская фирма «Дорожное покрытие».

Они начали работы до получения финансирования — за собственные оборотные средства. Радченко пояснил, что это не уникальная ситуация: в начале года, пока принимаются соответствующие решения, подрядчики идут навстречу и работают за собственные средства. Согласно контрактам, если финансирование отсутствует один-два месяца, организации продолжают работы.

«Средства начали поступать. И из резервного фонда также средства поступили. В планах у нас, если позволят погодные условия и ситуация с безопасностью, до 1 мая выплатить подрядчику эти 250 миллионов гривен», — отметил Радченко.

Около половины средств из резервного фонда направят непосредственно на аварийные ремонты дорог, половину — потратят на другие работы по эксплуатационному содержанию: нанесение разметки, ремонт барьерных ограждений и т.д.

«На капитальный ремонт нет ни копейки в этом году. На всю Украину — на дороги, на сооружения — не выделено ни одной копейки денег на капитальный ремонт», — подчеркнул Радченко.

Популярно
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
Новости Харькова — главное 21 апреля: были проблемы со светом и метро, фронт
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно (дополнено)
Зарабатывала на людях с инвалидностью: будут судить молодую харьковчанку
Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
