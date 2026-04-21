Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет
На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен, рассказал МГ «Объектив» замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко.
По его словам, 250 миллионов гривен выделяют из резервного фонда госбюджета, их необходимо освоить до 1 июня, оставшуюся часть суммы — из общего фонда госбюджета.
В настоящее время на дорогах государственного значения Харьковщины работают пять подрядных организаций: «Автомагистраль-Юг», «Ростдорстрой», «Автострада», «Славдорстрой» и харьковская фирма «Дорожное покрытие».
Они начали работы до получения финансирования — за собственные оборотные средства. Радченко пояснил, что это не уникальная ситуация: в начале года, пока принимаются соответствующие решения, подрядчики идут навстречу и работают за собственные средства. Согласно контрактам, если финансирование отсутствует один-два месяца, организации продолжают работы.
«Средства начали поступать. И из резервного фонда также средства поступили. В планах у нас, если позволят погодные условия и ситуация с безопасностью, до 1 мая выплатить подрядчику эти 250 миллионов гривен», — отметил Радченко.
Около половины средств из резервного фонда направят непосредственно на аварийные ремонты дорог, половину — потратят на другие работы по эксплуатационному содержанию: нанесение разметки, ремонт барьерных ограждений и т.д.
«На капитальный ремонт нет ни копейки в этом году. На всю Украину — на дороги, на сооружения — не выделено ни одной копейки денег на капитальный ремонт», — подчеркнул Радченко.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Харьков; Теги: дороги, новости Харькова, ремонт дорог, Служба восстановления и развития инфраструктуры;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 18:23;