Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет

На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен, рассказал МГ «Объектив» замначальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Сергей Радченко.

По его словам, 250 миллионов гривен выделяют из резервного фонда госбюджета, их необходимо освоить до 1 июня, оставшуюся часть суммы — из общего фонда госбюджета.

В настоящее время на дорогах государственного значения Харьковщины работают пять подрядных организаций: «Автомагистраль-Юг», «Ростдорстрой», «Автострада», «Славдорстрой» и харьковская фирма «Дорожное покрытие».

Они начали работы до получения финансирования — за собственные оборотные средства. Радченко пояснил, что это не уникальная ситуация: в начале года, пока принимаются соответствующие решения, подрядчики идут навстречу и работают за собственные средства. Согласно контрактам, если финансирование отсутствует один-два месяца, организации продолжают работы.

«Средства начали поступать. И из резервного фонда также средства поступили. В планах у нас, если позволят погодные условия и ситуация с безопасностью, до 1 мая выплатить подрядчику эти 250 миллионов гривен», — отметил Радченко.

Около половины средств из резервного фонда направят непосредственно на аварийные ремонты дорог, половину — потратят на другие работы по эксплуатационному содержанию: нанесение разметки, ремонт барьерных ограждений и т.д.

«На капитальный ремонт нет ни копейки в этом году. На всю Украину — на дороги, на сооружения — не выделено ни одной копейки денег на капитальный ремонт», — подчеркнул Радченко.