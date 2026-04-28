Live

Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — оперативная информация мэрии

Общество 19:08   28.04.2026
Елена Нагорная
Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — оперативная информация мэрии Фото: Харьковский горсовет

Локальные повреждения дорожного покрытия устраняют специалисты КП «Дорремстрой».

Текущие ремонты продолжаются на улицах Данилевского, Григория Сковороды, Полевой, Каденюка и других, сообщили в городском совете.

Кроме того, продолжается обновление пешеходной инфраструктуры, в частности на улицах Большой Панасовской, Барабашова и Библика.

На улицах Отакара Яроша и Армянской выравнивают бортовой камень, после чего перейдут к устройству асфальтобетонного покрытия.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Как сообщала МГ «Объектив», в пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них, по оценке Службы восстановления и развития инфраструктуры в области, находятся в аварийном состоянии. Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются дороги на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет. На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен. Капитальных ремонтов не будет — финансирование не предусмотрено.

Читайте также: Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
Теперь не и. о: Синегубов представил нового ректора ХАИ (видео)
28.04.2026, 12:11
Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно
Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно
28.04.2026, 10:34
Новости Харькова — главное 28 апреля: погибшие в Чугуеве, кибербуллинг учителей
Новости Харькова — главное 28 апреля: погибшие в Чугуеве, кибербуллинг учителей
28.04.2026, 16:47
«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)
«Их нашли в коробке»: кого подбросили энергетикам на Харьковщине (фото)
28.04.2026, 13:37
Взрыв около супермаркета в Харькове: полиция нашла вероятного хулигана
Взрыв около супермаркета в Харькове: полиция нашла вероятного хулигана
28.04.2026, 11:42
Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — оперативная информация мэрии
Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — оперативная информация мэрии
28.04.2026, 19:08

Новости по теме:

25.04.2026
Ямы латают на дорогах Харьковщины: где уже завершили работы (фото)
21.04.2026
Какие дороги сейчас ремонтируют в Харькове — информация мэрии (фото)
21.04.2026
Ремонт дорог на Харьковщине: как потратят 804 млн и почему капремонта не будет
19.04.2026
«Проезд был невозможен»: как на окружной Харькова латают ямы по колено (видео)
12.04.2026
«Я никогда такого не видел» — во что превратилась трасса Харьков — Днепр


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — оперативная информация мэрии», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 19:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Локальные повреждения дорожного покрытия устраняют специалисты КП «Дорремстрой».".