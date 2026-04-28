Где в Харькове ремонтируют дороги и тротуары — оперативная информация мэрии

Локальные повреждения дорожного покрытия устраняют специалисты КП «Дорремстрой».

Текущие ремонты продолжаются на улицах Данилевского, Григория Сковороды, Полевой, Каденюка и других, сообщили в городском совете.

Кроме того, продолжается обновление пешеходной инфраструктуры, в частности на улицах Большой Панасовской, Барабашова и Библика.

На улицах Отакара Яроша и Армянской выравнивают бортовой камень, после чего перейдут к устройству асфальтобетонного покрытия.

Как сообщала МГ «Объектив», в пределах Харьковщины протяженность государственных дорог составляет около 2300 километров, и 50% из них, по оценке Службы восстановления и развития инфраструктуры в области, находятся в аварийном состоянии. Кроме харьковской окружной, самыми проблемными являются дороги на Киев и Днепр. В последний раз нормальный ремонт они видели в 2008-м, некоторые участки — перед Евро-2012. По нормативам, капремонт должен быть каждые 16 лет, а текущий — раз в 6–8 лет. На эксплуатационное содержание государственных дорог Харьковщины, в том числе на аварийные ремонты, в 2026 году предусматривают 804 миллиона гривен. Капитальных ремонтов не будет — финансирование не предусмотрено.

Читайте также: Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня