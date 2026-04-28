Де в Харкові ремонтують дороги та тротуари — оперативна інформація мерії

Суспільство 19:08   28.04.2026
Олена Нагорна
Локальні пошкодження дорожнього покриття усувають фахівці КП «Шляхрембуд».

Поточні ремонти тривають на вулицях Данилевського, Григорія Сковороди, Польовій, Каденюка та інших, повідомили у міській раді.

Крім того, відбувається оновлення пішохідної інфраструктури, зокрема на вулицях Великій Панасівській, Барабашова та Біблика.

Роботи тривають і на вулицях Отакара Яроша та Вірменській, де вирівнюють бортовий камінь, після чого перейдуть до облаштування асфальтобетонного покриття.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у межах Харківщини довжина державних доріг становить близько 2300 кілометрів, і 50% з них, за оцінкою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, перебувають в аварійному стані. Окрім харківської кільцевої, найпроблемнішими є дороги на Київ та Дніпро. Востаннє нормальний ремонт вони бачили у 2008-му, деякі ділянки перед Євро-2012. За нормативами, капремонт має бути кожні 16 років, а поточний — раз на шість-вісім років. На експлуатаційне утримання державних доріг Харківщини, у тому числі на аварійні ремонти, у 2026 році виділяють 804 мільйони гривень. Капітальних ремонтів не буде — фінансування не передбачено.

