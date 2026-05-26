Ремонт доріг у Харкові: які роботи тривають у місті, розповіли в мерії
Фото: ХМР
Співробітники КП “Шляхрембуд” продовжують займатися ремонтом вулично-дорожньої мережі Харкова, пишуть у пресслужбі мерії.
Так, зазначили у міськраді, комунальники вже завершили заміну дорожнього покриття ділянки на вулиці Ярославській. Також тривають підготовчі роботи на вулицях Дудинській, Сонячній, Мирослава Мисли, Отакара Яроша та інших.
“Крім цього, в усіх районах міста спеціалісти щоденно усувають локальні пошкодження дорожнього покриття, ремонтують тротуари, облаштовують посадкові майданчики та проводять профілювання ґрунтових доріг”, – зазначили у повідомленні.
Також комунальники підтримують належний санітарний стан вулично-дорожньої мережі. Так, за минулі три дні фахівці вивезли понад 500 кубічних метрів сміття, додали в мерії.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, комунальники, ремонт, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 07:10;