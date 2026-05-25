Ще тепло, але зі шквалами: прогноз погоди по Харкову та області на 26 травня
У вівторок, 26 травня, у Харкові та області — хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ, по області місцями гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів тепла, вдень – 19–21, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 10–15 градусів, удень – 17–22.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви до 15–20 м/с.
«Трохи перспективи. Із середини наступного тижня відчутно похолоднішає. Тому небувала спека і британські вчені поки що можуть відпочивати», – пише синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: У вівторок на Харківщині знову буде небезпечно: про що попередили синоптики
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ще тепло, але зі шквалами: прогноз погоди по Харкову та області на 26 травня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 21:04;