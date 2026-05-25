Ще тепло, але зі шквалами: прогноз погоди по Харкову та області на 26 травня

У вівторок, 26 травня, у Харкові та області — хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів тепла, вдень – 19–21, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 10–15 градусів, удень – 17–22.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вранці та вдень пориви до 15–20 м/с.

«Трохи перспективи. Із середини наступного тижня відчутно похолоднішає. Тому небувала спека і британські вчені поки що можуть відпочивати», – пише синоптикиня Наталка Діденко.