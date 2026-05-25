Двоє загиблих, 19 постраждалих: наслідки ракетного удару по Дергачах (фото)

Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу міста Дергачі зросла до 19.

Доповнено о 13:57. Внаслідок удару по Дергачах загинули двоє чоловіків, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Під ударом опинилось цивільне підприємство. Також пошкоджено приміщення сусідніх підприємств. Наразі триває встановлення всіх обставин та уточнення інформації щодо постраждалих», – додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Другому загиблому було 25 років, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:44. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 17 людей ушпиталили з вибуховими пораненнями: 15 чоловіків та двох жінок.

“Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти – стан середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.

Ще двом людям допомогли на місці: 47-річній жінці і 74-річному чоловіку – у них гостра реакція на стрес.

Загинув через удар 68-річний чоловік.

Синєгубов уточнив, що окупанти поцілили по цивільному підприємству. Пошкоджені складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники уже загасили загоряння на місці атаки.

Нагадаємо, близько 12:00 у Харкові було чутно два вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Дергачах. Внаслідок удару загинув чоловік, постраждали люди.