Двоє загиблих, 19 постраждалих: наслідки ракетного удару по Дергачах (фото)
Кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу міста Дергачі зросла до 19.
Доповнено о 13:57. Внаслідок удару по Дергачах загинули двоє чоловіків, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Під ударом опинилось цивільне підприємство. Також пошкоджено приміщення сусідніх підприємств. Наразі триває встановлення всіх обставин та уточнення інформації щодо постраждалих», – додали правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Другому загиблому було 25 років, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
13:44. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 17 людей ушпиталили з вибуховими пораненнями: 15 чоловіків та двох жінок.
“Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти – стан середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, – додав Синєгубов.
Ще двом людям допомогли на місці: 47-річній жінці і 74-річному чоловіку – у них гостра реакція на стрес.
Загинув через удар 68-річний чоловік.
Синєгубов уточнив, що окупанти поцілили по цивільному підприємству. Пошкоджені складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники уже загасили загоряння на місці атаки.
Нагадаємо, близько 12:00 у Харкові було чутно два вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Дергачах. Внаслідок удару загинув чоловік, постраждали люди.
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 13:57;