По Дергачах ударила “молния”: Задоренко закликав не покладатися на перемир’я
“Приліт” на Великдень стався в місті Дергачі Харківської області. Російська армія, ігноруючи перемир’я, застосувала БпЛА “Молния”.
“Сьогодні близько 10:30 росіяни атакували Дергачі “молнією”. Ворожий безпілотник впав на городі приватного домоволодіння. Слава Богу, минулося без постраждалих“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Він опублікував фото з місця події.
Начальник МВА закликав жителів громади “ні в якому разі не розраховувати на так зване великоднє перемир’я, яке напередодні оголосив путін”.
“Як показує досвід цього та попередніх років, такі перемир’я є звичайною профанацією та не мають нічого спільного з реальним припиненням вогню. Ворог продовжує цілеспрямовано тероризувати мирне населення, використовуючи будь-які приводи для інформаційних маніпуляцій. Треба бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати відкритих територій та за можливості перебувати в укриттях під час загрози“, – звернувся до земляків Задоренко.
Зазначимо, великоднього ранку вже три “прильоти” нарахували в ще одній прикордонній громаді Харківської області – Золочівській. Там по мирних мешканцях ворог, зокрема, застосував “шахед”.
- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молнія, В'ячеслав Задоренко, Дергачі, пасха, перемир'я, приліт;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 14:23;