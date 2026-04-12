По Дергачах ударила “молния”: Задоренко закликав не покладатися на перемир’я

“Приліт” на Великдень стався в місті Дергачі Харківської області. Російська армія, ігноруючи перемир’я, застосувала БпЛА “Молния”.

“Сьогодні близько 10:30 росіяни атакували Дергачі “молнією”. Ворожий безпілотник впав на городі приватного домоволодіння. Слава Богу, минулося без постраждалих“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він опублікував фото з місця події.

Начальник МВА закликав жителів громади “ні в якому разі не розраховувати на так зване великоднє перемир’я, яке напередодні оголосив путін”.

“Як показує досвід цього та попередніх років, такі перемир’я є звичайною профанацією та не мають нічого спільного з реальним припиненням вогню. Ворог продовжує цілеспрямовано тероризувати мирне населення, використовуючи будь-які приводи для інформаційних маніпуляцій. Треба бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати відкритих територій та за можливості перебувати в укриттях під час загрози“, – звернувся до земляків Задоренко.

Зазначимо, великоднього ранку вже три “прильоти” нарахували в ще одній прикордонній громаді Харківської області – Золочівській. Там по мирних мешканцях ворог, зокрема, застосував “шахед”.