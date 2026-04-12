Live

По Дергачах ударила "молния": Задоренко закликав не покладатися на перемир'я

12.04.2026
Оксана Горун
“Приліт” на Великдень стався в місті Дергачі Харківської області. Російська армія, ігноруючи перемир’я, застосувала БпЛА “Молния”.

Сьогодні близько 10:30 росіяни атакували Дергачі “молнією”. Ворожий безпілотник впав на городі приватного домоволодіння. Слава Богу, минулося без постраждалих“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він опублікував фото з місця події.

Начальник МВА закликав жителів громади “ні в якому разі не розраховувати на так зване великоднє перемир’я, яке напередодні оголосив путін”.

Як показує досвід цього та попередніх років, такі перемир’я є звичайною профанацією та не мають нічого спільного з реальним припиненням вогню. Ворог продовжує цілеспрямовано тероризувати мирне населення, використовуючи будь-які приводи для інформаційних маніпуляцій. Треба бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, уникати відкритих територій та за можливості перебувати в укриттях під час загрози“, – звернувся до земляків Задоренко.

Зазначимо, великоднього ранку вже три “прильоти” нарахували в ще одній прикордонній громаді Харківської області – Золочівській. Там по мирних мешканцях ворог, зокрема, застосував “шахед”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По Дергачах ударила “молния”: Задоренко закликав не покладатися на перемир’я», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” на Великдень стався в місті Дергачі Харківської області. Російська армія, ігноруючи перемир’я, застосувала БпЛА “Молния”".