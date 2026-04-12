“Перемир’я” на Харківщині: вже три “прильоти” зранку на Великдень (фото)

Золочівська громада на Харківщині на Великдень – під безперервною атакою російських БпЛА. Двоє людей постраждали, повідомив МГ “Об’єктив” начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“12.04.26 о 8.30 російські війська БпЛА “Молния” завдали удар по селу Клинова Новоселівка Золочівської громади. Внаслідок влучання спалахнуло полумʼя. Знищено будинок, пошкоджено господарчі споруди. Без жертв. 12.04.2026 о 08:55 завдано удару БпЛА типу “Гербера” по селищу Золочів. Влучання в дах магазину. Попередньо гостру реакцію на стрес отримала жінка 63 роки, чоловік 32 роки отримав опіки під час гасіння пожежі. Лікарями на місці надано медичну допомогу. 12.04.2026 о 09:55 ворогом завдано удару БпЛА типу “Гербера” по селищу Золочів. Влучання біля домоволодіння. Пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без потерпілих”, – перелічив Коваленко.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про 2299 порушень припинення вогню з боку російських окупантів. Порушення фіксували з 16:00 11 квітня, а статистику підбили станом на 07:00 12 квітня. При цьому в Генштабі констатували: ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу “Шахед” не було. “Прильоти” в Золочівській громаді порушили цю тенденцію.