Live

“Перемир’я” на Харківщині: вже три “прильоти” зранку на Великдень (фото)

Події 11:35   12.04.2026
Оксана Горун
Золочівська громада на Харківщині на Великдень – під безперервною атакою російських БпЛА. Двоє людей постраждали, повідомив МГ “Об’єктив” начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“12.04.26 о 8.30 російські війська БпЛА “Молния” завдали удар по селу Клинова Новоселівка Золочівської громади. Внаслідок влучання спалахнуло полумʼя. Знищено будинок, пошкоджено господарчі споруди. Без жертв. 12.04.2026 о 08:55 завдано удару БпЛА типу “Гербера” по селищу Золочів. Влучання в дах магазину. Попередньо гостру реакцію на стрес отримала жінка 63 роки, чоловік 32 роки отримав опіки під час гасіння пожежі. Лікарями на місці надано медичну допомогу. 12.04.2026 о 09:55 ворогом завдано удару БпЛА типу “Гербера” по селищу Золочів. Влучання біля домоволодіння. Пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без потерпілих”, – перелічив Коваленко.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про 2299 порушень припинення вогню з боку російських окупантів. Порушення фіксували з 16:00 11 квітня, а статистику підбили станом на 07:00 12 квітня. При цьому в Генштабі констатували: ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу “Шахед” не було. “Прильоти” в Золочівській громаді порушили цю тенденцію.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Перемир’я” на Харківщині: вже три “прильоти” зранку на Великдень (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
