«Перемирие» на Харьковщине: уже три «прилета» утром на Пасху (фото)

Золочевская громада на Харьковщине на Пасху — под непрестанной атакой российских БпЛА. Два человека пострадали, сообщил МГ «Объектив» начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«12.04.26 в 8:30 российские войска БпЛА «Молния» нанесли удар по селу Клиновая Новоселовка Золочевской громады. В результате попадания вспыхнуло пламя. Уничтожен дом, повреждены хозяйственные постройки. Без жертв. 12.04.2026 в 08:55 нанесен удар БпЛА типа «Гербера» по поселку Золочев. Попадание в крышу магазина. Предварительно острую реакцию на стресс получила женщина 63 лет, мужчина 32 лет получил ожоги во время тушения пожара. Врачами на месте оказана медицинская помощь. 12.04.2026 в 09:55 врагом нанесен удар БпЛА типа «Гербера» по поселку Золочев. Попадание у домовладения. Поврежден дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших», — перечислил Коваленко.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о 2299 нарушениях прекращения огня со стороны российских оккупантов. Нарушения фиксировали с 16:00 11 апреля, а статистику подбили по состоянию на 07:00 12 апреля. При этом в Генштабе констатировали: ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БпЛА типа «Шахед» не было. «Прилеты» в Золочевской громаде нарушили эту тенденцию.