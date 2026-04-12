«Перемирие» на Харьковщине: уже три «прилета» утром на Пасху (фото)
Золочевская громада на Харьковщине на Пасху — под непрестанной атакой российских БпЛА. Два человека пострадали, сообщил МГ «Объектив» начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
«12.04.26 в 8:30 российские войска БпЛА «Молния» нанесли удар по селу Клиновая Новоселовка Золочевской громады. В результате попадания вспыхнуло пламя. Уничтожен дом, повреждены хозяйственные постройки. Без жертв. 12.04.2026 в 08:55 нанесен удар БпЛА типа «Гербера» по поселку Золочев. Попадание в крышу магазина. Предварительно острую реакцию на стресс получила женщина 63 лет, мужчина 32 лет получил ожоги во время тушения пожара. Врачами на месте оказана медицинская помощь. 12.04.2026 в 09:55 врагом нанесен удар БпЛА типа «Гербера» по поселку Золочев. Попадание у домовладения. Поврежден дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших», — перечислил Коваленко.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил о 2299 нарушениях прекращения огня со стороны российских оккупантов. Нарушения фиксировали с 16:00 11 апреля, а статистику подбили по состоянию на 07:00 12 апреля. При этом в Генштабе констатировали: ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БпЛА типа «Шахед» не было. «Прилеты» в Золочевской громаде нарушили эту тенденцию.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Виктор Коваленко, Золочевкая громада, перемирие, поранені, прилеты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Перемирие» на Харьковщине: уже три «прилета» утром на Пасху (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 11:35;