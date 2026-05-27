Бегемотиха Степанида открыла купальный сезон в Харькове (фото, видео)

Оригинально 17:23   27.05.2026
Любимица посетителей Харьковского зоопарка и звезда соцсетей — бегемотиха Степанида — официально начала свое лето. Животное переехало из зимнего помещения в открытый уличный бассейн.

За этим традиционно наблюдали посетители, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Катя и Гуля, которые гуляли по зоопарку, рассказали, что случайно наткнулись на Степаниду, и это стало для них приятным сюрпризом.

«Только что узнала, что ей целых 33 года, она старше меня! Я уже видела Степаниду осенью, она выплывала, и я думала, что это довольно частое явление, но на самом деле такое происходит очень редко», — поделилась Катя.

Как ранее рассказывали в зоопарке, Степаниду выпускают на улицу, когда устанавливается стабильная летняя погода без резких ночных похолоданий. Для комфорта животного искусственное озеро-бассейн площадью 508 квадратных метров в зоне «Африканское сафари» должно хорошо прогреться на солнце. В летнем вольере Степанида будет проводить время максимально активно вплоть до осенних холодов.

Степанида имеет статус коренной харьковчанки. Она родилась в Харькове 22 декабря 1992 года и стала шестнадцатым бегемотом, появившимся на свет в стенах местного зоосада. У Степаниды до сих пор нет пары и потомства. Сотрудники зоопарка планировали привезти ей самца из Европы, однако из-за начала полномасштабной войны транспортировку жениха отменили.

Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная
