Парни уезжают за границу? Деменко ответила, пустеют ли старшие классы Харькова

Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко опровергает слухи из соцсетей, что старшие классы в городе якобы массово пустеют из-за выезда парней за границу.

На сегодня в школьной сети Харькова числится 8 тысяч одиннадцатиклассников, и 4,5 тысячи из них физически находятся в городе, рассказала Деменко на пресс-конференции.

«Мало того, те, кто по Украине и в Харьковской области, они уже подтянулись. Потому что они в Харькове будут писать НМТ. Как говорится, родные стены поддерживают. Поэтому более 52% выпускников в Харькове», — рассказала глава департамента.

По её прогнозу, на выпускные вечера в город приедет ещё больше одиннадцатиклассников — более 60%. При этом количество детей за границей остается неизменным. Сейчас там находятся около 32,5–33% харьковских школьников. По словам Деменко, эта цифра была такой же и в 2023-м, и в 2025-м годах, поэтому никакого нового панического оттока подростков нет.

Сокращение общего количества учеников в городе действительно происходит, но по другим — естественным причинам. До войны в коммунальных школах Харькова обучались 110 тысяч детей, а сейчас — 94 тысячи.

«Количество детей сократится, но я думаю, это будет небольшое сокращение, это будет та разница, которую, я снова повторюсь, мы наберем, например, 5 тысяч первоклассников, а выпустили мы 8 тысяч одиннадцатиклассников. Поэтому это абсолютно логично и естественно, что это уже минус 3 тысячи», — объяснила директор департамента.

Чтобы компенсировать этот разрыв, городские власти активно работают с семьями внутренне перемещенных лиц. Сейчас в Харькове проживает более 200 тысяч ВПЛ, и педагоги индивидуально приглашают их семьи на обучение в харьковские школы.

В то же время Деменко заверила, что вопрос о закрытии или ликвидации учебных заведений из-за уменьшения количества учеников в Харькове вообще не стоит.

«На сегодняшний день мы не закрыли ни одной школы. Что касается восстановления, ремонта, закрытия школ или незакрытия, то сейчас такой вопрос не стоит, потому что каждый ребенок, даже находясь за границей, считает себя учеником данной школы», — подчеркнула руководительница горуо.

Напомним, 29 мая в школах Харькова прозвучат последние звонки — на безопасных локациях. Выпускные вечера для одиннадцатиклассников, которые остаются в городе, будут проводить в укрытии ХНАТОБа. Всего районы города организуют 15 таких торжественных мероприятий. В целом в этом году город выпускает 8 тысяч одиннадцатиклассников, тогда ли как первоклашек планируют набрать всего 5,5 тысячи. Такой разрыв глава департамента образования Ольга Деменко связывает с катастрофическим спадом рождаемости в стране, который продолжается еще с 2015 года. В течение всего июня на базе подземных школ, противорадиационных укрытий и станций метро будет работать летняя школа.