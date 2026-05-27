Улицу в Харькове закрыли для транспорта до конца июля — как объезжать

В Харькове перекрыли движение транспорта на участке улицы Качановской. Ограничения будут действовать до 20:00 31 июля, сообщили в городском совете.

По информации департамента строительства и дорожного хозяйства, запрет движения действует на участке от дома №15 до проспекта Аэрокосмического. Неудобства связаны с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей.

Объехать закрытый участок дороги можно по прилегающим улицам Макеевской, Шляхетной, Азербайджанской, Болградской и другим.

