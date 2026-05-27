Улицу в Харькове закрыли для транспорта до конца июля — как объезжать
В Харькове перекрыли движение транспорта на участке улицы Качановской. Ограничения будут действовать до 20:00 31 июля, сообщили в городском совете.
По информации департамента строительства и дорожного хозяйства, запрет движения действует на участке от дома №15 до проспекта Аэрокосмического. Неудобства связаны с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей.
Объехать закрытый участок дороги можно по прилегающим улицам Макеевской, Шляхетной, Азербайджанской, Болградской и другим.
Как сообщала МГ «Объектив», часть Харькова останется без холодной воды 28 мая с 8:30 до 20:00. Это самый центр Харькова, Нагорный район, Шатиловка, кварталы вокруг сада Шевченко, Центрального парка, Политеха и завода «ФЕД». Как сообщили в мэрии, коммунальщики будут готовить сети к зиме. Харьковчан просят запастись водой.
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 18:33;