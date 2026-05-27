Live

Улицу в Харькове закрыли для транспорта до конца июля — как объезжать

Транспорт 18:33   27.05.2026
Елена Нагорная
Улицу в Харькове закрыли для транспорта до конца июля — как объезжать

В Харькове перекрыли движение транспорта на участке улицы Качановской. Ограничения будут действовать до 20:00 31 июля, сообщили в городском совете.

По информации департамента строительства и дорожного хозяйства, запрет движения действует на участке от дома №15 до проспекта Аэрокосмического. Неудобства связаны с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей.

Объехать закрытый участок дороги можно по прилегающим улицам Макеевской, Шляхетной, Азербайджанской, Болградской и другим.

Как сообщала МГ «Объектив», часть Харькова останется без холодной воды 28 мая с 8:30 до 20:00. Это самый центр Харькова, Нагорный район, Шатиловка, кварталы вокруг сада Шевченко, Центрального парка, Политеха и завода «ФЕД». Как сообщили в мэрии, коммунальщики будут готовить сети к зиме. Харьковчан просят запастись водой.

Читайте также: Завтра в Киевском районе не будет газа – адреса

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковчан призвали запасаться водой – причина
Харьковчан призвали запасаться водой – причина
27.05.2026, 11:50
Новости Харькова — главное за 27 мая: удар по энергетикам, прогноз на июнь
Новости Харькова — главное за 27 мая: удар по энергетикам, прогноз на июнь
27.05.2026, 16:54
Харьков и область ждет горячий июнь? Прогноз синоптиков
Харьков и область ждет горячий июнь? Прогноз синоптиков
27.05.2026, 13:29
Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)
Сегодня в Харькове горели торговые павильоны (фото, видео)
27.05.2026, 14:11
Харьков готовится к последнему звонку и выпускным: как пройдут праздники
Харьков готовится к последнему звонку и выпускным: как пройдут праздники
27.05.2026, 15:54
Какие работы по защите критической инфраструктуры идут на Харьковщине (видео)
Какие работы по защите критической инфраструктуры идут на Харьковщине (видео)
27.05.2026, 18:55

Новости по теме:

25.05.2026
Не ходил с начала войны: во вторник в Харькове возобновит работу троллейбус
16.05.2026
Два трамвая меняли маршруты в Харькове из-за перебоев с электроснабжением
14.05.2026
Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня
12.05.2026
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
11.05.2026
Движение перекроют в центре Харькова во вторник, троллейбусы изменят маршруты


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Улицу в Харькове закрыли для транспорта до конца июля — как объезжать», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 18:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове перекрыли движение транспорта на участке улицы Качановской. Ограничения будут действовать до 20:00 31 июля, сообщили в городском совете.".