Вулицю в Харкові закрили для транспорту до кінця липня — як об’їжджати
У Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня, повідомили у міській раді.
За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства, заборона руху діє на ділянці від будинку №15 до проспекту Аерокосмічного. Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж.
Об’їхати закриту ділянку дороги можна прилеглими вулицями Макіївською, Шляхетною, Азербайджанською, Болградською та іншими.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, частина Харкова залишиться без холодної води 28 травня з 8:30 до 20:00. Це центр, Нагірний район, Шатилівка, квартали навколо саду Шевченка, Центрального парку, Політеху та заводу «ФЕД». Як повідомили у мерії, комунальники готуватимуть мережі до зими. Харків’ян просять запастись водою.
Читайте також: Завтра у Київському районі не буде газу – адреси
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, рух, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вулицю в Харкові закрили для транспорту до кінця липня — як об’їжджати», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 18:33;