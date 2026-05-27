Вулицю в Харкові закрили для транспорту до кінця липня — як об’їжджати

У Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня, повідомили у міській раді.

За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства, заборона руху діє на ділянці від будинку №15 до проспекту Аерокосмічного. Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку дороги можна прилеглими вулицями Макіївською, Шляхетною, Азербайджанською, Болградською та іншими.

