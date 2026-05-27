Вулицю в Харкові закрили для транспорту до кінця липня — як об’їжджати

Транспорт 18:33   27.05.2026
Олена Нагорна
У Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня, повідомили у міській раді.

За інформацією департаменту будівництва та шляхового господарства, заборона руху діє на ділянці від будинку №15 до проспекту Аерокосмічного. Тимчасові незручності пов’язані з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку дороги можна прилеглими вулицями Макіївською, Шляхетною, Азербайджанською, Болградською та іншими.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, частина Харкова залишиться без холодної води 28 травня з 8:30 до 20:00. Це центр, Нагірний район, Шатилівка, квартали навколо саду Шевченка, Центрального парку, Політеху та заводу «ФЕД». Як повідомили у мерії, комунальники готуватимуть мережі до зими. Харків’ян просять запастись водою.

  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 18:33;

