Хлопці їдуть за кордон? Деменко відповіла, чи порожніють старші класи Харкова

Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко спростовує чутки із соцмереж, що старші класи у місті нібито масово порожніють через виїзд хлопців за кордон.

На сьогодні за шкільною мережею Харкова рахується 8 тисяч одинадцятикласників, і 4,5 тисячі з них фізично перебувають у місті, розповіла Деменко на пресконференції.

«Мало того, ті, хто по Україні і в Харківській області, вони вже підтягнулись. Бо вони в Харкові будуть писати НМТ. Як кажуть, рідні стіни підтримують. Тому більше ніж 52% випускників в Харкові», — розповіла очільниця департаменту.

За її прогнозом, на випускні вечори до міста приїде ще більше одинадцятикласників — понад 60%. При цьому кількість дітей за кордоном залишається незмінною. Наразі там перебувають близько 32,5–33% харківських школярів. За словами Деменко, ця цифра була такою ж і у 2023-му, і у 2025-му роках, тому жодного нового панічного відтоку підлітків немає.

Скорочення загальної кількості учнів у місті дійсно відбувається, але через інші — природні причини. До війни в комунальних школах Харкова навчалися 110 тисяч дітей, а зараз — 94 тисячі.

«Кількість дітей скоротиться, але я думаю, це буде невелике скорочення, це буде та різниця, яка, я знову повторюся, ми наберемо, наприклад, 5 тисяч першокласників, а випустили ми 8 тисяч одинадцятикласників. Тому це абсолютно логічно і природно, що це вже мінус 3 тисячі», — пояснила директорка департаменту.

Щоб компенсувати цей розрив, міська влада активно працює з родинами внутрішньо переміщених осіб. Наразі у Харкові проживає понад 200 тисяч ВПО, і освітяни індивідуально запрошують їхні сім’ї до навчання в харківських школах.

Водночас Деменко запевнила, що питання щодо закриття чи ліквідації навчальних закладів через зменшення кількості учнів у Харкові взагалі не стоїть.

«На сьогодні ми не закрили жодної школи. Що стосується відбудови, відновлення, закриття шкіл або незакриття, то наразі таке питання не стоїть, бо кожна дитина, навіть перебуваючи за кордоном, вважає себе учнем даної школи», — підкреслила керівниця міськосвіти.