Бегемотиха Степанида відкрила купальний сезон у Харкові (фото, відео)
Улюблениця відвідувачів Харківського зоопарку та зірка соцмереж — бегемотиха Степанида — офіційно розпочала своє літо. Тварина переїхала із зимового приміщення до відкритого вуличного басейну.
За цим традиційно спостерігали відвідувачі, повідомляє кореспондентка МГ «Об’єктив».
Катя і Гуля, які гуляли зоопарком, розповіли, що випадково натрапили на Степаниду, і це стало для них приємним сюрпризом.
«Щойно дізналася, що їй аж 33 роки, вона старша від мене! Я вже бачила Степаниду восени, вона випливала, і я думала, що це доволі часто, але насправді, таке дуже рідко відбувається», — поділилась Катя.
Як раніше розповідали у зоопарку, Степаниду випускають на вулицю лише тоді, коли в місті встановлюється стабільна літня погода без різких нічних похолодань. Для комфорту тварини штучне озеро площею 508 квадратних метрів у зоні «Африканське сафарі» має добре прогрітися на сонці. У літньому вольєрі Степанида проводитиме час максимально активно аж до перших осінніх холодів.
Степанида має статус корінної харків’янки. Вона народилася в Харкові 22 грудня 1992 року і стала шістнадцятим бегемотом, який з’явився на світ у стінах місцевого зоосаду. Степанида досі не має пари та потомства. Співробітники зоопарку раніше планували привезти їй самця з Європи, проте через початок повномасштабної війни транспортування нареченого скасували.
Категорії: Оригінально, Репортаж, Харків; Теги: бегемот, новини Харкова, степанида, харьковский зоопарк;
Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 17:23;