“Переселенців не так багато”: скільки дітей зараз навчаються у Харкові

Наразі у харківських школах навчаються 95 тисяч дітей, із них 54 тисячі – знаходяться у місті. Кількість учнів щороку збільшується, повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

“Якщо взяти по районах, то, наприклад, в Київському районі, який найбільше потерпає від “прильотів”, там трохи менше. А от, наприклад, в Основ’янському, в Слобідському, в Новобаварському районах, там близько 60% школярів перебувають у Харкові. Щодня кількість дітей збільшується. Переселенців не так багато”, – зазначила Деменко.

За її даними, у місті наразі перебувають понад 15 тисяч дітей-переселенців шкільного віку. із них у школах Харкова навчаються 3,5 тисячі.

“І це – серйозна проблема. Бо, наприклад, оця трагедія, яка сталася з дітьми на льоду. Я вам скажу, із шести дітей, двоє дітей взагалі ніде не вчаться. Тобто діти не охоплені навчанням. Батьки, не буду казати їх прізвища і не буду казати, звідки вони приїхали, але вони не віддали дітей. Тобто вони не навчаються ні в тій громаді, з якої вони виїхали. І це проблема, бо ми повинні виявити кожну дитину, яка не охоплена навчанням. І залучити її до навчання, або онлайн в тій громаді, з якої вони приїхали, або залучити до навчання в Харкові. Ми зараз з профільним департаментом спілкуємося і будемо думати, що ж зробити, аби залучити всіх дітей шкільного віку до навчання. Ви ж розумієте, вони не харків’яни. Якщо ви харків’янин і ваша дитина не відвідує школу, то ми можемо залучити і ювенальну превенцію, і службу в справах дітей відповідного району. А тут нам треба ще комунікувати, звичайно, із обласним департаментом, щоб розуміти, що всі діти повинні навчатися в школі. І що, перш за все, це обов’язок батьків”, – сказала Деменко.

Нагадаємо, трагедія сталася 12 березня у Шевченківському районі Харкова. Шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі на вулиці Семена Кузнеця. Двоє загинули — 10-річний та 17-річний хлопчики. Чотирьох дітей врятував переселенець із Великого Бурлука Сергій Соратокін, який працював неподалік. Чоловік побачив, що діти тонуть і кинувся їм на допомогу. Рятувальники, що прибули на місце, витягли з води тіла загиблих.