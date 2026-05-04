11 АЗС атакувала РФ у Харкові, чи є дефіцит пального – Терехов

Події 12:25   04.05.2026
Вікторія Яковенко
Минулого тижня ворог обстріляв Харків 33 рази. Місто атакували лише БпЛА. Статистику опублікував мер Ігор Терехов.

«Чітко бачимо нову тенденцію: ворог цілеспрямовано б’є по автозаправних станціях. Для ударів використовує безпілотники типу «V2U» зі штучним інтелектом, попередньо налаштовані саме на АЗС. Вже завдано 15 ударів по 11 заправках, причому кілька разів били повторно в одні й ті ж місця», – зазначив міський голова.

Він підкреслив, що мета терору очевидна – залякати та посіяти паніку.

«Але ви їздите вулицями і бачите: дефіциту пального немає, кілометрових черг чи ажіотажу – теж. Проте звертаюся до власників АЗС. Оскільки агресор обрав ваші об’єкти мішенню, він, імовірно, продовжуватиме бити туди. Тому прошу максимально посилити захист на станціях та подбати про безпеку клієнтів і працівників», – звернувся Терехов.

Загалом ворожі влучання зафіксували в усіх районах міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, транспортна інфраструктура, торгівельні майданчики.

«Нам відверто пощастило у випадках, коли БпЛА просто не розірвалися. Інакше масштаби руйнувань і кількість жертв були б значно більшими. За тиждень маємо 18 постраждалих. Усі живі, обійшлося без фатальних наслідків», – пише мер.

Він закликав жителів не ігнорувати небезпеку. За його даними, тривалість тривог минулого тижня в місті була меншою на 52 години, або на 39%, порівняно з областю.

