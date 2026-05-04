Захист від пожеж: що відбувається біля лісів у Харкові (фото)

Працівники СКП «Харківзеленбуд» провели у місті комплекс заходів із захисту зелених насаджень від загорянь з огляду на пожежонебезпечний період.

Зокрема, за даними Харківської міськради, комунальники створили захисні мінералізовані смуги у лісосмугах “Залютине” та “Григорівський бір”, а також перекопали в’їзди до Лісопарку.

“Ці заходи спрямовані на те, щоб зупинити можливе поширення вогню та обмежити доступ стороннього транспорту до вразливих лісових масивів”, – пояснили у мерії.

У КП нагадали, що на території зелених насаджень заборонено розводити багаття, палити, кидати непогашені сірники чи випалювати суху траву та рослинні рештки. За недотримання цих вимог передбачена адміністративна відповідальність – штрафи, а в окремих випадках – і кримінальне покарання.

“Крім того, під час воєнного стану відвідування лісів як пішки, так і на транспорті залишається під забороною. Для відпочинку на природі в місті облаштовані рекреаційні зони”, – підкреслили у мерії.

