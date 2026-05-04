Захист від пожеж: що відбувається біля лісів у Харкові (фото)
Працівники СКП «Харківзеленбуд» провели у місті комплекс заходів із захисту зелених насаджень від загорянь з огляду на пожежонебезпечний період.
Зокрема, за даними Харківської міськради, комунальники створили захисні мінералізовані смуги у лісосмугах “Залютине” та “Григорівський бір”, а також перекопали в’їзди до Лісопарку.
“Ці заходи спрямовані на те, щоб зупинити можливе поширення вогню та обмежити доступ стороннього транспорту до вразливих лісових масивів”, – пояснили у мерії.
У КП нагадали, що на території зелених насаджень заборонено розводити багаття, палити, кидати непогашені сірники чи випалювати суху траву та рослинні рештки. За недотримання цих вимог передбачена адміністративна відповідальність – штрафи, а в окремих випадках – і кримінальне покарання.
“Крім того, під час воєнного стану відвідування лісів як пішки, так і на транспорті залишається під забороною. Для відпочинку на природі в місті облаштовані рекреаційні зони”, – підкреслили у мерії.
Нагадаємо, раніше про результати роботи вибухотехніків на Харківщині за минулий тиждень розповіли в облуправлінні ДСНС України. За інформацією рятувальників, піротехніки виявили та знешкодили 619 ворожих боєприпасів. Над розмінуванням територій працювали 27 піротехнічних розрахунків ДСНС.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ліс, міськрада, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Захист від пожеж: що відбувається біля лісів у Харкові (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 13:34;