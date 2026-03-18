Ліс на Харківщині передали у приватну власність — справа вже в суді

До суду передали справу колишнього начальника відділу земельних ресурсів однієї із райдержадміністрацій Харківської області. Він погодив проєкт землеустрою щодо відведення ділянки площею майже 2 га у власність місцевого мешканця для ведення особистого господарства.

Проте частина цієї землі перебувала у державній власності у постійному користуванні ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція», повідомляє обласна прокуратура.

“Щоб обійти закон, начальник відділу підписав висновок, в якому незаконно змінив цільове призначення лісових угідь на сільськогосподарські землі. Надалі на підставі цього погодження землю було передано у приватну власність. Внаслідок таких махінацій державному підприємству завдано шкоди на суму понад 1 мільйон гривень — саме такою є ринкова вартість незаконно вилученої земельної ділянки лісового фонду”, – розповіли у відомстві.

На теперішній час посадовець вказану посаду вже не обіймає. Його судитимуть за фактом зловживання службовою особою своїм становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). Максимальне покарання — шість років тюрми. На ділянку на час розгляду наклали арешт.

