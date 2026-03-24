Землю біля Журавлівського гідропарку забрали у підприємства через суд

Суспільство 13:11   24.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові через суд повернули громаді землю вартістю понад 66 млн грн. За даними правоохоронців, раніше цю ділянку незаконно віддали в оренду.

Йдеться про землю комунальної власності, розташовану на провулку Шевченківському – біля Журавлівського гідропарку, уточнили в Харківській обласній прокуратурі. Її площа складає майже 2 га.

Слідство встановило, що у листопаді 2024 року міськрада передала ТОВ в оренду цю ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торговельно-розважальної та ринкової інфраструктури.

«Проте передача в оренду відбулася з порушенням вимог законодавства: без проведення земельних торгів — під приводом того, що на ділянці нібито знаходиться нежитлова будівля, яка перебуває у власності орендаря. Площа цієї нерухомості — 53 кв. м, що у 275 разів менше площі самої землі», – зазначили правоохоронці.

У 2017 році у Держреєстрі речових прав на цю споруду зареєстровано право власності на підставі договору купівлі-продажу та реєстраційного посвідчення КП «Харківське БТІ» від 2002 року, додали в прокуратурі.

«Однак насправді будь-які будівлі на ділянці відсутні. Так, відповідно до супутникових знімків, об’єкт на цій землі з’явився лише у 2020 році. Під час огляду встановлено, що фактично він являє собою складені один на один бетонні блоки у формі прямокутника. Крім того, згідно з інформацією бюро технічної інвентаризації, реєстраційне посвідчення на вказану «споруду» у 2002 році не видавалося, а номер посвідчення належить іншому об’єкту за іншою адресою. Це свідчить про самочинне будівництво», – підкреслили правоохоронці.

Тому і подали до суду позов. Суд визнав договір оренди недійсним, а відповідача зобов’язали повернути ділянку громаді з вимогою привести її у придатний для подальшого використання стан.

суд вернул Харькову землю
