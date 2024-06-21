Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові

Ще одна дитина потонула на Харківщині. Трагедія сталася у Журавлівському гідропарку у Харкові ввечері 21 червня.

12-річна дівчинка купалася у водоймі самостійно, без нагляду дорослих, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники вкотре закликають батьків пильнувати за своїми дітьми.

Нагадаємо, 12 червня на території приватної садиби в селі Коропове Чугуївського району потонула у басейні дворічна дитина, а 10 червня у Петренківському водосховищі у Немишлянському районі Харкова – хлопчик 2015 року народження.