Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові
Ще одна дитина потонула на Харківщині. Трагедія сталася у Журавлівському гідропарку у Харкові ввечері 21 червня.
12-річна дівчинка купалася у водоймі самостійно, без нагляду дорослих, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники вкотре закликають батьків пильнувати за своїми дітьми.
Нагадаємо, 12 червня на території приватної садиби в селі Коропове Чугуївського району потонула у басейні дворічна дитина, а 10 червня у Петренківському водосховищі у Немишлянському районі Харкова – хлопчик 2015 року народження.
Читайте також: Купатися в Харкові заборонено – мерія
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: девочка, дитина, журавлевка, Журавлевский гидропарк, утонул, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 20:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одна дитина потонула на Харківщині. Трагедія сталася у Журавлівському гідропарку у Харкові ввечері 21 червня".