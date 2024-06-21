Live
  • Пт 21.06.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові

Події 20:06   21.06.2024
Олена Нагорна
Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові

Ще одна дитина потонула на Харківщині. Трагедія сталася у Журавлівському гідропарку у Харкові ввечері 21 червня. 

12-річна дівчинка купалася у водоймі самостійно, без нагляду дорослих, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники вкотре закликають батьків пильнувати за своїми дітьми.

Нагадаємо, 12 червня на території приватної садиби в селі Коропове Чугуївського району потонула у басейні дворічна дитина, а 10 червня у Петренківському водосховищі у Немишлянському районі Харкова – хлопчик 2015 року народження.

Читайте також: Купатися в Харкові заборонено – мерія

Автор: Олена Нагорна
Популярно
П’ять боїв йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00
П’ять боїв йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00
21.06.2024, 20:29
Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові
Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові
21.06.2024, 20:06
Який вигляд має Вовчанськ з висоти після понад місяць боїв (відео)
Який вигляд має Вовчанськ з висоти після понад місяць боїв (відео)
21.06.2024, 18:53
Подробиці вбивства жителем Чугуївщини власних кошенят розповіли в поліції
Подробиці вбивства жителем Чугуївщини власних кошенят розповіли в поліції
21.06.2024, 19:33
Жінці, що зчинила наругу над могилою харків’янина Джуса, «світить» 7 років
Жінці, що зчинила наругу над могилою харків’янина Джуса, «світить» 7 років
21.06.2024, 17:50
Скільки коштують ягоди та фрукти на ринках Харкова: дані мерії
Скільки коштують ягоди та фрукти на ринках Харкова: дані мерії
20.06.2024, 11:32

Новини за темою:

19:06
У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому
11:52
13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її
21:02
Чоловік, що ґвалтував 12-річну падчерку, отримав 15 років від суду Харкова
17:09
10-річну дівчинку, яка загубилася під Харковом, розшукали поліціянти
13:00
Спала біля вікна: який стан пораненої дівчинки через удар БпЛА по Харкову

Ви читали новину: «Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 20:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одна дитина потонула на Харківщині. Трагедія сталася у Журавлівському гідропарку у Харкові ввечері 21 червня".