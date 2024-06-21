Купалась без присмотра: 12-летняя девочка утонула на Журавлевке в Харькове

Еще один ребенок утонул на Харьковщине. Трагедия произошла в Журавлевском гидропарке в Харькове вечером 21 июня.

12-летняя девочка купалась в водоеме самостоятельно, без присмотра взрослых, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники в очередной раз призывают родителей следить за своими детьми.

Напомним, 12 июня на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района утонул в бассейне двухлетний ребенок, а 10 июня в Петренковском водохранилище в Немышлянском районе Харькова — мальчик 2015 года рождения.