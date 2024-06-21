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Купалась без присмотра: 12-летняя девочка утонула на Журавлевке в Харькове

Происшествия 20:06   21.06.2024
Елена Нагорная
Купалась без присмотра: 12-летняя девочка утонула на Журавлевке в Харькове

Еще один ребенок утонул на Харьковщине. Трагедия произошла в Журавлевском гидропарке в Харькове вечером 21 июня. 

12-летняя девочка купалась в водоеме самостоятельно, без присмотра взрослых, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники в очередной раз призывают родителей следить за своими детьми.

Напомним, 12 июня на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района утонул в бассейне двухлетний ребенок, а 10 июня в Петренковском водохранилище в Немышлянском районе Харькова — мальчик 2015 года рождения.

Читайте также: Купаться в Харькове запрещено – мэрия

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 20:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один ребенок утонул на Харьковщине. Трагедия произошла в Журавлевском гидропарке в Харькове вечером 21 июня. ".