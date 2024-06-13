Двухлетний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине
Трагедия случилась в селе Коропово Чугуевского района. Ребенок погиб в стационарном бассейне.
«Двухлетний ребенок утонул в бассейне. Трагедия произошла вчера на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района Харьковской области. Мальчик утонул в стационарном бассейне. Детали происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, за неделю в Украине в водоемах погибли семь детей. А с начала года — 31.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в селе Коропово Чугуевского района. Ребенок погиб в стационарном бассейне".