Двухлетний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине

Трагедия случилась в селе Коропово Чугуевского района. Ребенок погиб в стационарном бассейне.

«Двухлетний ребенок утонул в бассейне. Трагедия произошла вчера на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района Харьковской области. Мальчик утонул в стационарном бассейне. Детали происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, за неделю в Украине в водоемах погибли семь детей. А с начала года — 31.