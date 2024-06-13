Live
  • Чт 13.06.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 40.44
  • EUR 43.53

Двухлетний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине

Происшествия 10:57   13.06.2024
Оксана Горун
Двухлетний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине

Трагедия случилась в селе Коропово Чугуевского района. Ребенок погиб в стационарном бассейне.

«Двухлетний ребенок утонул в бассейне. Трагедия произошла вчера на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района Харьковской области. Мальчик утонул в стационарном бассейне. Детали происшествия выясняются», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, за неделю в Украине в водоемах погибли семь детей. А с начала года — 31.

Читайте также: ДТП с автобусом под Харьковом: водитель погиб, пострадали женщина и ребенок

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
12.06.2024, 13:09
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов
13.06.2024, 10:24
Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова
Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова
13.06.2024, 11:16
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
13.06.2024, 12:13
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
13.06.2024, 12:09

Новости по теме:

09:24
В Харькове открыли бассейн, по которому «прилетело» в первые дни вторжения
19:06
В Харькове утонул в бассейне ребенок: владелице заочно сообщили о подозрении
12:30
Украинские пловчихи вернулись в Харьков и готовятся к Олимпиаде-2024 (видео)
17:01
Басейн у Пісочині планують відкрити наступного року
19:07
В гавани Сиднея в скором времени появится уникальный бассейн

Вы читали новость: «Двухлетний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в селе Коропово Чугуевского района. Ребенок погиб в стационарном бассейне".