ДТП с автобусом под Харьковом: водитель погиб, пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло около 12:25 12 июня. В поселке Песочин Харьковского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел за пределы проезжей части на правую обочину.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 36-летний водитель погиб на месте, 60-летняя пассажирка госпитализирована с ушибами, а 7-летний мальчик получил острую реакцию на стресс. Другие пассажиры от госпитализации отказались.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.