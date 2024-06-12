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ДТП с автобусом под Харьковом: водитель погиб, пострадали женщина и ребенок

Происшествия 16:27   12.06.2024
Елена Нагорная
ДТП с автобусом под Харьковом: водитель погиб, пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло около 12:25 12 июня. В поселке Песочин Харьковского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел за пределы проезжей части на правую обочину.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 36-летний водитель погиб на месте, 60-летняя пассажирка госпитализирована с ушибами, а 7-летний мальчик получил острую реакцию на стресс. Другие пассажиры от госпитализации отказались.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло около 12:25 12 июня. В поселке Песочин Харьковского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел за пределы проезжей части на правую обочину.".