ДТП с автобусом под Харьковом: водитель погиб, пострадали женщина и ребенок
ДТП произошло около 12:25 12 июня. В поселке Песочин Харьковского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел за пределы проезжей части на правую обочину.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 36-летний водитель погиб на месте, 60-летняя пассажирка госпитализирована с ушибами, а 7-летний мальчик получил острую реакцию на стресс. Другие пассажиры от госпитализации отказались.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, автобус, ДТП, Песочин, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 16:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло около 12:25 12 июня. В поселке Песочин Харьковского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел за пределы проезжей части на правую обочину.".