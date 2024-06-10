Слетел в кювет: на Харьковщине погиб 17-летний пассажир мотоцикла
Ночью 8 июня в поселке Савинцы Изюмского района произошла авария.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель мотоцикла «JAWA» не справился с управлением и упал в кювет. Мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами госпитализировали.
Пассажир мотоцикла, 17-летний брат водителя, от полученных травм погиб в карете «скорой». Следователи расследуют обстоятельства ДТП.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 8 июня в поселке Савинцы Изюмского района произошла авария.".