Слетел в кювет: на Харьковщине погиб 17-летний пассажир мотоцикла

Ночью 8 июня в поселке Савинцы Изюмского района произошла авария.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель мотоцикла «JAWA» не справился с управлением и упал в кювет. Мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами госпитализировали.

Пассажир мотоцикла, 17-летний брат водителя, от полученных травм погиб в карете «скорой». Следователи расследуют обстоятельства ДТП.