Злетів у кювет: на Харківщині загинув 17-річний пасажир мотоцикла

Вночі 8 червня у селищі Савинці Ізюмського району сталася аварія.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій мотоцикла «JAWA» не впорався з керуванням та впав у кювет. Чоловіка у тяжкому стані з численними травмами шпиталізували.

Пасажир мотоцикла, 17-річний брат водія, від отриманих травм помер в кареті «швидкої». Слідчі розслідують обставини ДТП.