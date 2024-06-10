Злетів у кювет: на Харківщині загинув 17-річний пасажир мотоцикла
Вночі 8 червня у селищі Савинці Ізюмського району сталася аварія.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій мотоцикла «JAWA» не впорався з керуванням та впав у кювет. Чоловіка у тяжкому стані з численними травмами шпиталізували.
Пасажир мотоцикла, 17-річний брат водія, від отриманих травм помер в кареті «швидкої». Слідчі розслідують обставини ДТП.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 8 червня у селищі Савинці Ізюмського району сталася аварія.".