П’яний водій у Харкові влаштував ДТП і втік – копи знайшли порушника
Увечері 1 червня водій Jeep у Харкові здійснив зіткнення з іншим авто, після чого поїхав з місця події.
Втікача на машині з характерними пошкодженнями знайшли на вулиці Клочківській. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Копи запропонували чоловікові пройти огляд, але той відмовився, повідомляють в Управлінні патрульної поліції на Харківщині.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали чотири адмінпротоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП), ч. 1 ст. 130 (управління транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ч. 5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 13:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 1 червня водій Jeep у Харкові здійснив зіткнення з іншим авто, після чого поїхав з місця події".