П’яний водій у Харкові влаштував ДТП і втік – копи знайшли порушника

Увечері 1 червня водій Jeep у Харкові здійснив зіткнення з іншим авто, після чого поїхав з місця події.

Втікача на машині з характерними пошкодженнями знайшли на вулиці Клочківській. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Копи запропонували чоловікові пройти огляд, але той відмовився, повідомляють в Управлінні патрульної поліції на Харківщині.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали чотири адмінпротоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП), ч. 1 ст. 130 (управління транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ч. 5 ст. 126 (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП. Ці матеріали передадуть до суду.