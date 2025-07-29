В авто харків’янки патрульні знайшли 20 пакетиків із наркотиками
Підозрілу жінку патрульні зустріли напередодні в Київському районі Харкова.
“Патрульні запитали громадянку, чи має вона при собі заборонені речовини. Жінка уникала прямої відповіді, тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку”, – пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.
Копи зазначають: жінка погодилася на перевірку та самостійно дістала речі з машини.
“Серед них патрульні виявили пластикову коробку, у якій знаходилися 20 зіп-пакетів різної ваги та об’єму, з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Жінка повідомила, що ці речі їй не належать та вона не знає їх походження“, – розповіли в поліції.
Для подальшого розгляду на місце виїжджала слідчо-оперативна група.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 10:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозрілу жінку патрульні зустріли напередодні в Київському районі Харкова.".