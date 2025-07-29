В авто харків’янки патрульні знайшли 20 пакетиків із наркотиками

Підозрілу жінку патрульні зустріли напередодні в Київському районі Харкова.

“Патрульні запитали громадянку, чи має вона при собі заборонені речовини. Жінка уникала прямої відповіді, тому інспектори вирішили провести поверхневу перевірку”, – пишуть в облуправлінні Патрульної поліції в Харківській області.

Копи зазначають: жінка погодилася на перевірку та самостійно дістала речі з машини.

“Серед них патрульні виявили пластикову коробку, у якій знаходилися 20 зіп-пакетів різної ваги та об’єму, з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Жінка повідомила, що ці речі їй не належать та вона не знає їх походження“, – розповіли в поліції.

Для подальшого розгляду на місце виїжджала слідчо-оперативна група.