15 років за ґратами отримав шпигун росіян, що працював в Укртелекомі
Чоловік, що працював у керівництві «Укртелекому», «зливав» ФСБ закриті дані про стаціонарний зв’язок у ЗСУ, повідомляє СБУ у Харківській області.
«Кріт» намагався передати росіянам електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині.
Цю інформацію ФСБ планували використати для зламу телекомунікаційних мереж, щоб отримати доступ до стаціонарних «номерів» і розмов абонентів.
Кіберфахівці СБУ оперативно зреагували на спроби окупантів «проникнути» в закриті канали телефонного зв’язку і додатково їх убезпечили.
У фіналі спецоперації у травні 2024 року СБУ затримала російського агента.
Під час слідства з’ясувалося, що шпигун відслідковував локації підрозділів ППО, які захищають одну із ключових електростанцій регіону. Під час обшуків у затриманого вилучили телефон з анонімним чатом з куратором ФСБ у месенджері.
Колегія суддів визнала шпигуна винним у державній зраді. Чоловіку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 18:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, що працював у керівництві «Укртелекому», «зливав» ФСБ закриті дані про стаціонарний зв’язок у ЗСУ, повідомляє СБУ у Харківській області. ".