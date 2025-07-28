15 років за ґратами отримав шпигун росіян, що працював в Укртелекомі

Чоловік, що працював у керівництві «Укртелекому», «зливав» ФСБ закриті дані про стаціонарний зв’язок у ЗСУ, повідомляє СБУ у Харківській області.

«Кріт» намагався передати росіянам електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині.

Цю інформацію ФСБ планували використати для зламу телекомунікаційних мереж, щоб отримати доступ до стаціонарних «номерів» і розмов абонентів.

Кіберфахівці СБУ оперативно зреагували на спроби окупантів «проникнути» в закриті канали телефонного зв’язку і додатково їх убезпечили.

У фіналі спецоперації у травні 2024 року СБУ затримала російського агента.

Під час слідства з’ясувалося, що шпигун відслідковував локації підрозділів ППО, які захищають одну із ключових електростанцій регіону. Під час обшуків у затриманого вилучили телефон з анонімним чатом з куратором ФСБ у месенджері.

Колегія суддів визнала шпигуна винним у державній зраді. Чоловіку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.