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15 лет за решеткой получил российский шпион, работавший в Укртелекоме

Происшествия 18:10   28.07.2025
Оксана Якушко
15 лет за решеткой получил российский шпион, работавший в Укртелекоме Фото: СБУ

Мужчина, работавший в руководстве «Укртелекома», «сливал» ФСБ закрытые данные о стационарной связи в ВСУ, сообщает СБУ в Харьковской области. 

«Крот» пытался передать россиянам электронную схему подключения телефонных линий к одной из воинских частей Киевской области. Эту информацию ФСБ хотели использовать для взлома телекоммуникационных сетей, чтобы получить доступ к стационарным «номерам» и разговорам абонентов. Кибер-специалисты СБУ оперативно среагировали на попытки оккупантов «проникнуть» в закрытые каналы телефонной связи и дополнительно их обезопасили.

В финале спецоперации в мае 2024 года СБУ задержала российского агента. Следователи выяснили, что шпион отслеживал локации подразделений ПВО, которые защищают одну из ключевых электростанций региона.

Коллегия судей признала шпиона виновным в государственной измене. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 18:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, работавший в руководстве «Укртелекома», «сливал» ФСБ закрытые данные о стационарной связи в ВСУ, сообщает СБУ в Харьковской области. ".