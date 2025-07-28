15 лет за решеткой получил российский шпион, работавший в Укртелекоме
Мужчина, работавший в руководстве «Укртелекома», «сливал» ФСБ закрытые данные о стационарной связи в ВСУ, сообщает СБУ в Харьковской области.
«Крот» пытался передать россиянам электронную схему подключения телефонных линий к одной из воинских частей Киевской области. Эту информацию ФСБ хотели использовать для взлома телекоммуникационных сетей, чтобы получить доступ к стационарным «номерам» и разговорам абонентов. Кибер-специалисты СБУ оперативно среагировали на попытки оккупантов «проникнуть» в закрытые каналы телефонной связи и дополнительно их обезопасили.
В финале спецоперации в мае 2024 года СБУ задержала российского агента. Следователи выяснили, что шпион отслеживал локации подразделений ПВО, которые защищают одну из ключевых электростанций региона.
Коллегия судей признала шпиона виновным в государственной измене. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: агент, СБУ, Укртелеком, шпион;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, работавший в руководстве «Укртелекома», «сливал» ФСБ закрытые данные о стационарной связи в ВСУ, сообщает СБУ в Харьковской области. ".