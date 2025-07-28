15 лет за решеткой получил российский шпион, работавший в Укртелекоме

Мужчина, работавший в руководстве «Укртелекома», «сливал» ФСБ закрытые данные о стационарной связи в ВСУ, сообщает СБУ в Харьковской области.

«Крот» пытался передать россиянам электронную схему подключения телефонных линий к одной из воинских частей Киевской области. Эту информацию ФСБ хотели использовать для взлома телекоммуникационных сетей, чтобы получить доступ к стационарным «номерам» и разговорам абонентов. Кибер-специалисты СБУ оперативно среагировали на попытки оккупантов «проникнуть» в закрытые каналы телефонной связи и дополнительно их обезопасили.

В финале спецоперации в мае 2024 года СБУ задержала российского агента. Следователи выяснили, что шпион отслеживал локации подразделений ПВО, которые защищают одну из ключевых электростанций региона.

Коллегия судей признала шпиона виновным в государственной измене. Мужчине назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.