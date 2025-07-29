В авто харьковчанки патрульные нашли 20 пакетиков с наркотиками
Подозрительную женщину патрульные встретили накануне в Киевском районе Харькова.
«Патрульные спросили гражданку, есть ли у нее запрещенные вещества. Женщина избегала прямого ответа, поэтому инспекторы решили провести поверхностную проверку», – пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Копы отмечают: женщина согласилась на проверку и самостоятельно достала вещи из машины.
«Среди них патрульные обнаружили пластиковую коробку, в которой находились 20 зип-пакетов разного веса и объема, с кристаллическим веществом белого цвета, похожим на наркотическую. Женщина сообщила, что эти вещи ей не принадлежат, и она не знает их происхождения», – рассказали в полиции.
Для дальнейшего разбирательства на место выезжала следственно-оперативная группа.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: копы, патрульные, полиция;
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 10:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрительную женщину патрульные встретили накануне в Киевском районе Харькова.".