Пьяный водитель в Харькове устроил ДТП и скрылся — копы нашли нарушителя

Вечером 1 июня водитель Jeep в Харькове совершил столкновение с другим авто, после чего уехал с места происшествия.

Беглеца на машине с характерными повреждениями нашли на улице Клочковской. Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Копы предложили мужчине пройти освидетельствование, но тот отказался, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили четыре админпротокола: по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП), ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 5 ст. 126 (повторное в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП. Эти материалы передадут в суд.