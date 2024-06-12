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ДТП з мікроавтобусом під Харковом: водій загинув, постраждали жінка та дитина

Події 16:27   12.06.2024
Олена Нагорна
ДТП з мікроавтобусом під Харковом: водій загинув, постраждали жінка та дитина

ДТП сталася близько 12:25 12 червня. У селищі Пісочин Харківського району мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вилетів за межі проїжджої частини на праве узбіччя.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 36-річний водій загинув на місці, 60-річна пасажирка ушпиталена із забоями, а 7-річний хлопчик отримав гостру реакцію на стрес. Інші пасажири від шпиталізації відмовилися.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 16:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася близько 12:25 12 червня. У селищі Пісочин Харківського району мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вилетів за межі проїжджої частини на праве узбіччя".