ДТП з мікроавтобусом під Харковом: водій загинув, постраждали жінка та дитина

ДТП сталася близько 12:25 12 червня. У селищі Пісочин Харківського району мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вилетів за межі проїжджої частини на праве узбіччя.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, 36-річний водій загинув на місці, 60-річна пасажирка ушпиталена із забоями, а 7-річний хлопчик отримав гостру реакцію на стрес. Інші пасажири від шпиталізації відмовилися.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.