Дворічна дитина потонула в басейні на Харківщині
Трагедія сталася в селі Коропове Чугуївського району. Дитина загинула в стаціонарному басейні.
“Дворічна дитина потонула в басейні. Трагедія сталася вчора на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні. Деталі події з’ясовуються”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, за тиждень в Україні у водоймах загинуло семеро дітей. А з початку року – 31.
Читайте також: ДТП з автобусом під Харковом: водій загинув, постраждали жінка та дитина
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: бассейн, ГСЧС, дитина, новини Харкова, утонул;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дворічна дитина потонула в басейні на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в селі Коропове Чугуївського району. Дитина загинула в стаціонарному басейні".