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Дворічна дитина потонула в басейні на Харківщині

Події 10:57   13.06.2024
Оксана Горун
Дворічна дитина потонула в басейні на Харківщині

Трагедія сталася в селі Коропове Чугуївського району. Дитина загинула в стаціонарному басейні.

“Дворічна дитина потонула в басейні. Трагедія сталася вчора на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні. Деталі події з’ясовуються”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, за тиждень в Україні у водоймах загинуло семеро дітей. А з початку року – 31.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 10:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в селі Коропове Чугуївського району. Дитина загинула в стаціонарному басейні".