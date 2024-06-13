Дворічна дитина потонула в басейні на Харківщині

Трагедія сталася в селі Коропове Чугуївського району. Дитина загинула в стаціонарному басейні.

“Дворічна дитина потонула в басейні. Трагедія сталася вчора на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні. Деталі події з’ясовуються”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, за тиждень в Україні у водоймах загинуло семеро дітей. А з початку року – 31.