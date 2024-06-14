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Купаться в Харькове запрещено — мэрия

Общество 10:48   14.06.2024
Оксана Горун
Купаться в Харькове запрещено — мэрия Фото: пресс-служба ХГС

В Харьковском горсовете сообщили, что в Харькове действует запрет на купание на водных объектах.

«В целях недопущения несчастных случаев на прибрежных участках Алексеевского лугопарка, Основянского и Петренковского водохранилищ, Удянского и Журавлевского гидропарков будут установлены соответствующие информационные щиты с надписями «Купаться запрещено!» — предупредила пресс-служба горсовета.

Решение запретить купаться в Харькове накануне приняла Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Запрет на купание на городских пляжах действует с предыдущего заседания КТЭБ, состоявшегося 6 июня», — отметили в мэрии.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили, что в Харькове действует запрет на купание на водных объектах".