Купаться в Харькове запрещено — мэрия

В Харьковском горсовете сообщили, что в Харькове действует запрет на купание на водных объектах.

«В целях недопущения несчастных случаев на прибрежных участках Алексеевского лугопарка, Основянского и Петренковского водохранилищ, Удянского и Журавлевского гидропарков будут установлены соответствующие информационные щиты с надписями «Купаться запрещено!» — предупредила пресс-служба горсовета.

Решение запретить купаться в Харькове накануне приняла Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Запрет на купание на городских пляжах действует с предыдущего заседания КТЭБ, состоявшегося 6 июня», — отметили в мэрии.