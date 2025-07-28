Двое утонувших на Харьковщине за неделю: ГСЧС не устает напоминать о запрете
В Харькове и области, купаясь, пошли ко дну двое мужчин — 35 и 43 лет. Одна из трагедий случилась на водоеме в областном центре.
«Информация о гибели людей на водных объектах. В течение недели произошло два таких случая. 23 июля погиб мужчина 1990 года рождения в селе Березовка Харьковского района. И 27 июля водолазы ГСЧС изъяли тело погибшего мужчины 1982 года рождения из реки Харьков, недалеко от улицы Непокоренных. Обстоятельства этих событий устанавливают правоохранители», — сообщил на брифинге 28 июля спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Он отметил, что с начала лета на водоемах Харьковщины погибли уже 22 человека, из них пятеро — дети.
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«Напомним, что Государственной комиссией по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете отдыха населения на водных объектах. И местной комиссией по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям по городу Харьков и Харьковской области купание запрещено. Уважаемые граждане, призываем всех жителей избегать посещения и купания на водных объектах, особенно там, где велись активные боевые действия, и есть угроза обнаружения и нахождения боеприпасов на территории водных объектов. Кроме того, не оставляйте своих детей без присмотра, внимательно следите за их отдыхом, берегите свою жизнь и жизнь своих близких», — обратился представитель ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, купание, новости Харькова, пляж, утонули;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 15:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области, купаясь, пошли ко дну двое мужчин — 35 и 43 лет. Одна из трагедий случилась на водоеме в областном центре".