Двое утонувших на Харьковщине за неделю: ГСЧС не устает напоминать о запрете

В Харькове и области, купаясь, пошли ко дну двое мужчин — 35 и 43 лет. Одна из трагедий случилась на водоеме в областном центре.

«Информация о гибели людей на водных объектах. В течение недели произошло два таких случая. 23 июля погиб мужчина 1990 года рождения в селе Березовка Харьковского района. И 27 июля водолазы ГСЧС изъяли тело погибшего мужчины 1982 года рождения из реки Харьков, недалеко от улицы Непокоренных. Обстоятельства этих событий устанавливают правоохранители», — сообщил на брифинге 28 июля спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Он отметил, что с начала лета на водоемах Харьковщины погибли уже 22 человека, из них пятеро — дети.

«Напомним, что Государственной комиссией по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете отдыха населения на водных объектах. И местной комиссией по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям по городу Харьков и Харьковской области купание запрещено. Уважаемые граждане, призываем всех жителей избегать посещения и купания на водных объектах, особенно там, где велись активные боевые действия, и есть угроза обнаружения и нахождения боеприпасов на территории водных объектов. Кроме того, не оставляйте своих детей без присмотра, внимательно следите за их отдыхом, берегите свою жизнь и жизнь своих близких», — обратился представитель ГСЧС.