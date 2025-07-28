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На Салтовке водолазы нашли тело мужчины – ГСЧС

Происшествия 07:34   28.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Салтовке водолазы нашли тело мужчины – ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки у спасателей было 24 выезда.

Два раза пожарные выезжали тушить пожары, которые начались в результате обстрелов Изюмского и Чугуевского районов.

«В Изюмском районе в с. Подлиман в результате удара БпЛА горела трава на площади 100 м. кв. Пострадавших нет. В Чугуевском районе в с. Перковка в результате обстрела БпЛА горела хозяйственная постройка на площади пожара 10 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах региона.

«27 июля водолазы ГСЧС выезжали на вызов об извлечении тела погибшего 43-летнего мужчины из реки Харьков на ул. Непокоренных. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», – добавили пожарные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 07:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки у спасателей было 24 выезда.".