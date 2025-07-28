На Салтівці водолази знайшли тіло чоловіка – ДСНС
За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу у рятувальників було 24 виїзди.
Двічі пожежники виїжджали гасити загоряння, які почалися внаслідок обстрілів Ізюмського та Чугуївського районів.
“В Ізюмському районі в с. Підлиман внаслідок удару БпЛА горіла трава на площі пожежі 100 м кв. Постраждалих немає. В Чугуївському районі в с. Перківка внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда на площі пожежі 10 м кв. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих”, – повідомили у ДСНС.
Окрім того, протягом доби рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах регіону.
“27 липня водолази ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого 43-річного чоловіка з річки Харків, що на вул. Нескорених. Обставини події встановлюються правоохоронними органами”, – додали пожежники.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 07:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу у рятувальників було 24 виїзди.".