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На Салтівці водолази знайшли тіло чоловіка – ДСНС

Події 07:34   28.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Салтівці водолази знайшли тіло чоловіка – ДСНС

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу у рятувальників було 24 виїзди.

Двічі пожежники виїжджали гасити загоряння, які почалися внаслідок обстрілів Ізюмського та Чугуївського районів.

В Ізюмському районі в с. Підлиман внаслідок удару БпЛА горіла трава на площі пожежі 100 м кв. Постраждалих немає. В Чугуївському районі в с. Перківка внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда на площі пожежі 10 м кв. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих”, – повідомили у ДСНС.

Окрім того, протягом доби рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах регіону.

“27 липня водолази ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого 43-річного чоловіка з річки Харків, що на вул. Нескорених. Обставини події встановлюються правоохоронними органами”, – додали пожежники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «На Салтівці водолази знайшли тіло чоловіка – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 07:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу у рятувальників було 24 виїзди.".