Тепло та без опадів: якою буде погода у Харкові та області 28 липня

Прогноз погоди на завтра, 28 липня, опублікували у Регіональному центрі з гідрометеорології.

В області протягом дня буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.

Температура вночі коливатиметься від 17° до 22°, вдень – від 30° до 35°.

У Харкові опадів не очікується.

Стовпчик термометра вночі показуватиме від 19° до 21°, вдень – від 31° до 33°.

Вітер східний 5-10 м/с.