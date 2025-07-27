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Тепло та без опадів: якою буде погода у Харкові та області 28 липня

Погода 21:40   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тепло та без опадів: якою буде погода у Харкові та області 28 липня

Прогноз погоди на завтра, 28 липня, опублікували у Регіональному центрі з гідрометеорології.

В області протягом дня буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують.

Температура вночі коливатиметься від 17° до 22°, вдень – від 30° до 35°.

У Харкові опадів не очікується.

Стовпчик термометра вночі показуватиме від 19° до 21°, вдень – від 31° до 33°.

Вітер східний 5-10 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 21:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 28 липня, опублікували у Регіональному центрі з гідрометеорології.".