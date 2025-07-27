Наслідки нічних обстрілів у Харкові та області показала прокуратура (фото)

Перші вибухи у Харкові та передмісті пролунали о 23:40. Атака тривала до 00:10, уточнили в облпрокуратурі.

Попередньо окупанти випустили БпЛА типу “Герань-2”.

“Харків: у Київському районі міста пошкоджено цивільне підприємство та житловий будинок. Селище Мала Данилівка Харківського району: виникла пожежа на території виробничого приміщення, яку о 1:20 було локалізовано. Також пошкоджено приватні домоволодіння“, – написали правоохоронці.

Постраждалих внаслідок “прильотів” немає.

Нагадаємо, в ніч на 27 липня росіяни обстрілювали Харків та передмістя. Били безпілотниками “Герань-2” по Шевченківському та Київському районах міста. В останньому “прилетіло” по приватному будинку та підприємству. Крім того, дісталося й Малій Данилівці. Там внаслідок обстрілу також пошкоджене цивільне підприємство.