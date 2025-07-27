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Наслідки нічних обстрілів у Харкові та області показала прокуратура (фото)

Події 14:10   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки нічних обстрілів у Харкові та області показала прокуратура (фото)

Перші вибухи у Харкові та передмісті пролунали о 23:40. Атака тривала до 00:10, уточнили в облпрокуратурі.

Попередньо окупанти випустили БпЛА типу “Герань-2”.

Харків: у Київському районі міста пошкоджено цивільне підприємство та житловий будинок. Селище Мала Данилівка Харківського району: виникла пожежа на території виробничого приміщення, яку о 1:20 було локалізовано. Також пошкоджено приватні домоволодіння“, – написали правоохоронці.

Постраждалих внаслідок “прильотів” немає.

Нагадаємо, в ніч на 27 липня росіяни обстрілювали Харків та передмістя. Били безпілотниками “Герань-2” по Шевченківському та Київському районах міста. В останньому “прилетіло” по приватному будинку та підприємству. Крім того, дісталося й Малій Данилівці. Там внаслідок обстрілу також пошкоджене цивільне підприємство.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 14:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи у Харкові та передмісті пролунали о 23:40. Атака тривала до 00:10, уточнили в облпрокуратурі.".