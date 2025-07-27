Последствия ночных обстрелов в Харькове и области показала прокуратура (фото)
Первые взрывы в Харькове и пригороде прозвучали в 23:40. Атака продолжалась до 00:10, уточнили в облпрокуратуре.
Предварительно, оккупанты выпустили БпЛА типа «Герань-2».
«Харьков: в Киевском районе города повреждены гражданское предприятие и жилой дом. Поселок Малая Даниловка Харьковского района: возник пожар на территории производственного помещения, который в 1:20 был локализован. Также повреждены частные домовладения», – уточнили правоохранители.
Пострадавших в результате «прилетов» нет.
Напомним, в ночь на 27 июля россияне обстреливали Харьков и пригород. Били беспилотниками «Герань-2» по Шевченковскому и Киевскому районам городу. В последнем «прилетело» по частному дому и предприятию. Кроме того, досталось и Малой Даниловке. Там в результате обстрелов также повреждено гражданское предприятие.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия ночных обстрелов в Харькове и области показала прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 14:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в Харькове и пригороде прозвучали в 23:40. Атака продолжалась до 00:10, уточнили в облпрокуратуре.".