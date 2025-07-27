Последствия ночных обстрелов в Харькове и области показала прокуратура (фото)

Первые взрывы в Харькове и пригороде прозвучали в 23:40. Атака продолжалась до 00:10, уточнили в облпрокуратуре.

Предварительно, оккупанты выпустили БпЛА типа «Герань-2».

«Харьков: в Киевском районе города повреждены гражданское предприятие и жилой дом. Поселок Малая Даниловка Харьковского района: возник пожар на территории производственного помещения, который в 1:20 был локализован. Также повреждены частные домовладения», – уточнили правоохранители.

Пострадавших в результате «прилетов» нет.

Напомним, в ночь на 27 июля россияне обстреливали Харьков и пригород. Били беспилотниками «Герань-2» по Шевченковскому и Киевскому районам городу. В последнем «прилетело» по частному дому и предприятию. Кроме того, досталось и Малой Даниловке. Там в результате обстрелов также повреждено гражданское предприятие.