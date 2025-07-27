Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе
Фото: Anton Petrus
Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на неработающее гражданское предприятие в Киевском районе. В городе продолжается воздушная тревога.
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов также сообщил о «прилете» по территории громады.
Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что удары в Харькове — по Киевскому району.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, прилеты, синегубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 00:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывов".