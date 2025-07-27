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Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе

Происшествия 00:00   27.07.2025
Оксана Горун
Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе Фото: Anton Petrus

Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на неработающее гражданское предприятие в Киевском районе. В городе продолжается воздушная тревога.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов также сообщил о «прилете» по территории громады.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что удары в Харькове — по Киевскому району.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 00:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывов".