Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе

Харьков с 23:39 26 июля — под очередной атакой российских «Шахедов». В городе прозвучала серия взрывов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на неработающее гражданское предприятие в Киевском районе. В городе продолжается воздушная тревога.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов также сообщил о «прилете» по территории громады.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что удары в Харькове — по Киевскому району.