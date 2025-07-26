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Взрыв прогремел в Харькове: атаковал БпЛА

Происшествия 23:51   26.07.2025
Оксана Горун
Взрыв прогремел в Харькове: атаковал БпЛА

В Харькове около 23:39 раздался взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о движении группы БпЛА на город.

Дополнено в 23:51. Удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, уже несколько лет не работающему, сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Город под массированной атакой дронов. Будьте осторожны!» — предупредил он.

Дополнено в 23:49. Угроза для Харькова сохраняется, предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что атакуют Киевский район.

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.

Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получасаУтром в городе продолжали тушить семь пожаров.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 23:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 23:39 раздался взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о движении группы БпЛА на город".