В Харькове еще гасят семь пожаров после ночных массированных авиаударов — мэр

Городской голова Игорь Терехов утром 26 июля сообщил свежие данные о последствиях ночных «прилетов» и их ликвидации. В Харькове пострадали пять человек.

«Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа — четыре управляемых авиабомбы, две баллистических ракеты и потом уже 15 «шахедов». Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. По состоянию на утро продолжается ликвидация семи пожаров в Киевском районе. Пострадали пять человек, среди них трое спасателей. Они получили ранения уже после первого «прилета» во время повторного удара. Враг целит в тех, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм», — написал мэр Харькова.

Он отметил, что коммунальщики работают на местах «прилетов» с первых минут.

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.

Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получаса.