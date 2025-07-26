В Харькове еще гасят семь пожаров после ночных массированных авиаударов — мэр
Городской голова Игорь Терехов утром 26 июля сообщил свежие данные о последствиях ночных «прилетов» и их ликвидации. В Харькове пострадали пять человек.
«Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа — четыре управляемых авиабомбы, две баллистических ракеты и потом уже 15 «шахедов». Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. По состоянию на утро продолжается ликвидация семи пожаров в Киевском районе. Пострадали пять человек, среди них трое спасателей. Они получили ранения уже после первого «прилета» во время повторного удара. Враг целит в тех, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм», — написал мэр Харькова.
Он отметил, что коммунальщики работают на местах «прилетов» с первых минут.
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Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.
После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.
В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.
Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получаса.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пожары, прилеты, терехов;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов утром 26 июля сообщил свежие данные о последствиях ночных «прилетов» и их ликвидации. В Харькове пострадали пять человек".