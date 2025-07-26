У Харкові ще гасять сім пожеж після нічних масованих авіаударів – мер
Міський голова Ігор Терехов зранку 26 липня повідомив свіжі дані про наслідки нічних “прильотів” та їх ліквідацію. У Харкові постраждали п’ятеро людей.
“Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години — чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети та потім вже 15 “шахедів”. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактна мережа. Станом на ранок — триває ліквідація семи пожеж у Київському районі. Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм”, – написав мер Харкова.
Він зазначив, що комунальники працюють на місцях “прильотів” із перших хвилин.
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Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.
Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.
О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.
Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 07:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов зранку 26 липня повідомив свіжі дані про наслідки нічних “прильотів” та їх ліквідацію. У Харкові постраждали п’ятеро людей".