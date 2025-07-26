Харків двічі атакували балістикою: під ударом знову Київський район
Слідом за вечірньою атакою БпЛА «Черника» та ударом КАБами після опівночі – по Харкову двічі запустили балістику (о 01:30 та 02:10).
Доповнено о 02:18. Повторного удару балістичною ракетою завдали росіяни по Київському району Харкова близько 02:10. Є постраждалі.
01:51. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про, попередньо, два влучання ракет за межами міста та одне — у місті.
Як пише начальник ХОВА Олег Синєгубов, російська армія завдала удару балістикою по Київському району Харкова. Наслідки цієї атаки уточнюються. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.
Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 02:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідом за вечірньою атакою БпЛА «Черника» та ударом КАБами після опівночі – по Харкову двічі вдарили балістикою (о 01:30 та 02:10).".