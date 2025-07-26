КАБи прилетіли по непрацюючому підприємству в Київському районі Харкова

Після опівночі 26 липня Київський район Харкова росіяни атакували чотирма КАБами. Під ударом було непрацююче підприємство.

Доповнено о 00:40. Внаслідок удару КАБами по Харкову пошкоджены житлові будинки, склади, приватні автомобілі.

Доповнено о 00:39. КАБами росіяни вдарили по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює, повідомляє мер Ігор Терехов. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Інформації про постраждалих наразі немає.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни запустили по Київському району чотири КАБи.

00:18. Декілька вибухів пролунало в Харкові після опівночі. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакували КАБами, під ударом був Київський район.

Нагадаємо, об 11:30 25 липня по Харкову вдарили два КАБи, один із них – по лікарні в Індустріальному районі, обваливши частково верхній поверх. У будівлі перебувало близько сорока людей: медики та пацієнти. Спочатку трьом із них не могли додзвонитися, тож припускали, що вони можуть бути під завалами. Але минулося, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов: усі вийшли на зв’язок. Внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них – 12-річна дівчинка. В основному обійшлося легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухом також зачепило дев’ять приватних будинків та дві машини. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, для удару по Харкову супротивник застосував бомби УМПБ-5. Це нова зброя, влучання якої 24 липня зафіксували вперше – по Шевченківському району. Відрізняється новий КАБ від попередніх більшою руйнівною силою.

Увечері 25 липня Харків атакували чотири БпЛА. О 19:45 безпілотник “Черника” вдарив по центру, у Київському районі. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Близько 20:45 був другий БпЛА – “приліт” зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – близько 22:20 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:30.