КАБы прилетели по неработаещему предприятию в Киевском районе Харькова
После полуночи 26 июля Киевский район Харькова россияне атаковали четырьмя КАБами. Под ударами было неработающее предприятие.
Дополнено в 00:49. До двух возросло количество пострадавших в Харькове.
Дополнено в 00:46. На данный момент известно об одном пострадавшем.
Дополнено в 00:40. В результате удара КАБами по Харькову повреждены жилые дома, склады, частные автомобили.
Дополнено в 00:39. КАБами россияне ударили по гражданскому предприятию, которое уже несколько лет не работает, сообщает мэр Игорь Терехов. В окружающих жилых домах выбиты стекла. Информации о пострадавших на данный момент нет.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне запустили по Киевскому району четыре КАБа.
00:18. Несколько взрывов прогремело в Харькове после полуночи. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атаковали КАБами, под ударом был Киевский район.
Напомним, в 11:30 25 июля КАБ ударил по больнице в Индустриальном районе Харькова, обвалив частично верхний этаж. В здании находилось около сорока человек: медики и пациенты. Сначала троим из них не могли дозвониться, поэтому предполагали, что они могут быть под завалами. Но обошлось, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов: все вышли на связь. В результате удара пострадали 17 человек, среди них — 12-летняя девочка. В основном обошлось легкими ранениями и острой реакцией на стресс. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывом также задело девять частных домов и две машины. По данным руководителя облпрокуратуры Амила Омарова, для удара по Харькову противник применил бомбы УМПБ-5. Это новое оружие, попадание которого 24 июля зафиксировали впервые — по Шевченковскому району. Отличается новый КАБ от предыдущих большей разрушительной мощью.
Вечером 25 июля Харьков атаковали четыре БпЛА. В 19:45 беспилотник «Черника» ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Около 20:45 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — около 22:20 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:30.
Читайте также: Наземные атаки и удар КАБами по Харькову — сводка Генштаба ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБы прилетели по неработаещему предприятию в Киевском районе Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июля 2025 в 00:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи 26 июля Киевский район Харькова россияне атаковали четырьмя КАБами. Под ударами было неработающее предприятие. ".