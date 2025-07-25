Наземные атаки и удар КАБами по Харькову — сводка Генштаба ВСУ

Четыре раза штурмовали российские военные на Харьковщине с начала суток, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани. Украинские воины дали отпор. КАБами противник нанес удар по Харькову.

На Купянском направлении военные РФ совершили атаку на позиции украинских войск в районе Степовой Новоселовки.

Напомним, утром 25 июля Генштаб ВСУ сообщал, что в ходе минувших суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений, а на Купянском направлении было пять боев.