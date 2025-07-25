Наземні атаки та удар КАБами по Харкову – зведення Генштабу ЗСУ

Чотири рази штурмували російські військові на Харківщині від початку доби, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників поблизу Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані. Українські воїни дали гідну відсіч. КАБами супротивник завдав удару по Харкову.

На Куп’янському напрямку військові РФ здійснили атаку на позиції українських військ у районі Степової Новоселівки.

Нагадаємо, вранці 25 липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку супротивник сім разів штурмував позиції українських підрозділів, а на Куп’янському напрямку було п’ять боїв.